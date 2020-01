Accident rutier grav in judetul Giurgiu: O mama a murit si trei copii au fost raniti. Șoferul era baut O femeie a murit, iar copiii sai, cu varste intre 7 si 14 ani, si un barbat au fost raniti, vineri seara, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de un copac, in judetul Giurgiu. Politistii au stabilit ca barbatul aflat la volan era baut, potrivit Romania TV. La fata locului s au deplasat echipaje ale ISU Giurgiu o autospeciala de stingere cu apa si spuma , ISU Teleorman o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o descarcerare si un echipaj Smurd si 3 ambulante ale SAJ ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar copiii sai, cu varste intre 7 si 14 ani, si un barbat au fost raniti, vineri seara, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de un copac, in judetul Giurgiu. Politistii au stabilit ca barbatul aflat la volan era baut.

- Un accident rutier s a petrecut pe DN1 intersectie cu localitatea Floresti, intre un microbuz de transport persoane 20 ocupanti si un autoturism patru ocupanti , informeaza ISU Prahova. In urma evenimentului au rezultat 5 raniti, unul in microbuz si patru in autoturism.Forte si mijloace la fata locului:…

- Un tanar de 24 de ani, din județul Dolj, a murit aseara intr-un accident auto produs pe DN 54, la ieșire din Deveselu spre Caracal, informeaza evenimentdeolt.ro. Șoferul, angajat al bazei NATO de la Deveselu, a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un copac…

- Astazi, in jurul orei 18.00, un accident rutier s a produs pe DN 19, intre localitatile Orasu Nou si Vama, judetul Satu Mare. Traficul rutier a fost blocat:Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca in judetul Satu Mare pe DN19 Negresti Oas Satu Mare, pe raza localitatii…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in mașina, RANIȚI ușor ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in ... ACCIDENT…

- Un sofer din Galati a provocat un accident rutier dupa ce a traversat cu masina o trecere la nivel cu calea ferata fara sa se asigure corespunzator, autovehiculul fiind lovit in plin de un tren care circula pe relatia Galati-Barlad.

- O ambulanța SMURD de prim ajutor calificat care se deplasa catre un caz a fost acroșata de catre un autoturism și s-a rasturnat pe partea laterala stanga in municipiul Pitești, pe strada Republicii, susțin reprezentanții ISU Argeș. In urma accidentului, trei paramedici și un voluntar, aflați…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp in orașul Horezu, spre Varful lui Roman. Trei persoane au fost ranite , dintre care soferul microbuzul de transport marfa este in stare grava. Conducatorul unei autoutilitare, care cobora de pe varf spre Horezu, a parasit partea carosabila si…