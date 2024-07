Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 30 de ani a murit, iar altul a fost ranit, marti, in urma coliziunii dintre doua masini si un TIR. Accidentul s-a produs pe DN 16, in judetul Cluj, relateaza News.ro.Salvatorii au ajuns la fata locului, pe DN 16, pe raza localitatii Caianu Mic, cu mai multe autospeciale si cu…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a petrecut in județul nostru. Unui barbat de aproximativ 30 de ani i se aplica manevrele de resuscitare. Accidentul a avut loc in comuna Caianu (15 km de Apahida). „Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu și al Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu și al Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați, marți dupa-amiaza, sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe raza Caianu Mic, comuna Caianu. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma unei coliziuni…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu și al Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza Caianu Mic, comuna Caianu,județul ClujLa fața locului au ajuns trei autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, un echipaj SAJ și elicopterul…

- Un accident rutier grav s-a produs de puțin timp in localitatea Gilau. Din primele informații sunt implicate doua autoturisme și un autotren. Cinci persoane sunt ranite printre care doi minori. La fața locului a fost solicitata și intervenția elicopterului SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs in localitatea Sanicoara (comuna Apahida). Au fost implicate trei mașini, intr-una dintre ele fiind și doua persoane incarcerate. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Jucu intervin in aceste momente la un grav accident…

- Incendiu puternic la o hala de dezmembrari din județ. Pompierii intervin acum cu trei autospeciale de stins incendii. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, a Punctului de Lucru Jucu și a Punctului de Lucru Mociu intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o hala…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp pe centura Valcele-Apahida. Pompierii acționeaza cu echipamentul din dotare. Un barbat a ramas incarcerat. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din Borhanci, pe centura Valcele-Apahida.…