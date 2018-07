Stiri pe aceeasi tema

- Pappu Karki si echipa erau la un concert pe care l-au sustinut vineri noapte. Pappu Karki a murit, dupa ce masina in care erau s-a rasturnat pe drum. Cantaretul, in varsta de 34 de ani, sustinuse un concert in satul Goniyaro, iar dupa terminarea concertului au plecat spre casa. Pe drum barbatul…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata...

- Mai multi copii au murit joi in India dupa ce autobuzul scolar in care se aflau a fost lovit de tren la o trecere de cale ferata din statul Uttar Pradesh, a informat media locala preluata de agentia dpa.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP. Citește și: ULTIMA ORA - FBI, percheziții…

- Un autobuz scolar s-a prabusit, luni dupa-amiaza, intr-o prapastie in nordul Indiei, in urma incidentului rutier decedand cel putin 30 de persoane, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Un autobuz scolar s-a prabusit, luni dupa-amiaza, intr-o prapastie in nordul Indiei, in urma incidentului rutier decedand cel putin 30 de persoane, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News online, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s a prabusit intr o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Autobuzul a alunecat intr un defileu…

- Tragedie de proportii, luni, în India, la poalele muntilor Himalaya. Cel putin 27 de copii de clase primare au muri dupa ce autobuzul scolar care-i ducea acasa s-a prabusit într-o prapastie.