"Luni dimineata, politistii Biroului Rutier au intervenit la locul producerii unei coliziuni intre un TIR si un autoturism, la intrare in cartierul Mandresti din municipiul Focsani. In urma evenimentului rutier, trei persoane, respectiv conducatorii auto si un pasager in varsta de 14 ani, au fost ranite", a transmis IPJ Vrancea.Victimele au fost transportate la spital pentru ingrijiri imediateServiciul de Ambulanta Judetean Vrancea a transmis ca toate cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani."SAJ Vrancea a intervenit,…