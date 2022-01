Stiri pe aceeasi tema

- 17 oameni au murit, sambata, dupa ce un autobuz și un microbuz s-au ciocnit in regiunea egipteana Sinai, conform autoritaților egiptene. Pe langa cei 17 de morți, alte 17 persoane au fost ranite in urma accidentului.

- Doua vehicule ce transportau pasageri s au ciocnit sambata in peninsula egipteana Sinai, provocand moartea a 17 persoane, au anuntat oficiali de securitate si medici, informeaza DPA. De asemenea, 17 persoane au fost ranite.Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost…

- Accident cumplit in comuna Mogosesti Siret din județul Iași. O femeie a murit și alte cinci persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma coliziunii a trei autoturisme care veneau din direcții diferite.

- O femeie, care a ramas incarcerata, a fost asistata medical de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, insa din pacate, aceasta a nu a mai putut fi salvata.Celelalte victime, 4 adulți și un copil, au fost transportate la spital cu traumatisme minore.La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- In cursul dimineții de luni, doua persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier produs in satul Miorcani din comuna Radauți Prut, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Botoșani, Dorina Lupu. Grav accident rutier in județul Botoșani Pe langa cele doua…

- Un grav accident de circulație s-a produs, marți dimineața, in orașul Arad. Autoritațile au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 22 de pasageri s-a ciocnit cu o mașina. Șapte persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Arad, accidentul s-a produs in orașul Arad. Un microbuz…