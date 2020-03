Accident rutier grav, in Constanta, imediat dupa miezul noptii. O victima incarcerata

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, la iesire din Valu lui Traian, catre Murfatlar, potrivit unui apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul a mai spus ca o persoana este incarcerata, dar constienta, si este nevoie de autospeciala de Descarcerare…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, zona Oarda: O persoana incarcerata dupa coliziunea intre doua autoturisme. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 12.30, pe DN1, in zona Oarda. O persoana este incarcerata și traficul este ingreunat dupa coliziunea intre doua autoturisme.…

- Echipele de interventie au fost solicitate in aceasta dimineata la un accident rutier produs intre Lapus si Strambu Baiut. Din primele informatii sunt doua autoturisme implicate si o victima incarcerata. Vom reveni cu noi informatii despre modul cum s-a produs evenimentul rutier. Source

- Un accident rutier a fost inregistrat, chiar la miezul noptii, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc la iesire din Dulcesti spre Pecineaga.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 03.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc la intersectia dintre DN 39 cu Autostrada A 4, de la Agigea.Acesta a spus dispecerului ca un camion s a rasturnat in sens si o…

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta noapte, in jurul orei 23.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Evenimentul rutier a vut loc, potrivit apelantului, in municipiul Constanta, zona Tomis III, in spatele Pietei.Acesta a mai anuntat salvatorii ca victima este un pieton,…

- In aceasta dimineata, putin inainte de ora 06.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, s a primit un apel prin care se solicita interventia salvatorilor la un accident care a avut loc, potrivit acestuia, pe drumul catre Poiana, judetul Constanta.Acesta mai anunta ca este implicata…

- Accident grav, in Timiș, puțin dupa miezul zilei. Un barbat s-a rasturnat cu autoturismul, in localitatea Chevereșu Mare, și a ramas incarcerat. Victima a fost extrasa de echipajele de intervenție și predata pe brațele medicilor, in stare grava, inconștient. Șoferul in varsta de 51 de ani conducea pe…