Accident rutier grav in centrul comunei Valu lui Traian. Un tanar motociclist a murit pe loc (galerie foto+video)

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Ferdinand din Constanta, zona teatrului de Stat. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit in urma evenimentului rutier. Un autoturism inmatriculat in Bucuresti a fost implicat in coliziune. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta unde un tanar a fost lovit de o maslina in timp ce traversa pe marcajul pietonal. Potrivit IPJ Constanta, astazi, ora 13:49, un barbat, de 66 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta, dinspre Valu lui Traian…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 iunie a.c., in jurul orei 10:20, un tanar, de 24 de ani, a condus un autoturism pe strada Soveja, din municipiul Constanta, dinspre Alexandru Lapusneanu catre Tomis unde, in apropiere de…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- În aceasta dimineața, echipele de salvare au fost nevoite sa intervina pentru salvarea unui femei care a fost ranita grav în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Decebal cu Mircea cel Batrân din Constanța, loc în care în urma…

- Centrul INFOTRAFIC dinInspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova,pe DN1 Bucuresti –Ploiesti, pe raza localitatii Barcanesti a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Constanța și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce un tanar care circula cu viteza s-a infipt efectiv intr-un autobuz, iar impactul i-a fost fatal.

- Un tanar de 24 de ani a murit, iar prietena sa, in varsta de 17 ani a fost ranita, in urma unui accident produs duminica dimineata pe DN 2A, in Constanta, la intersectia cu Hanul Morii. Masina celor doi a intrat intr-un autobuz, transmite corespondentul MEDIAFAX.