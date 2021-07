Accident rutier grav în cartierul Găvana 3! Un bărbat este inconștient Cu puțin timp in urma, un accident rutier grav s-a petrecut in cartierul piteștean Gavana 3. Din primele informații, se pare ca un barbat a traversat prin loc nepermis fara sa se asigure, iar un șofer nu a mai putut evita impactul și l-a lovit din plin. In urma loviturii, barbatul a fost proiectat cațiva […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto de 30 de ani, din judetul Covasna, care se deplasa pe DN15 E60, ajuns in localitatea Luncani, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula pe sensul opus de mers. Cei doi conducatori au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

- Valeriu Argaseala (65 de ani), președintele celor de la FCSB, a fost implicat intr-un accident rutier marți seara. „Domnul Argaseala a venit din banda din stanga, care este obligatorie la stanga și a intrat in mine, dupa care a ricoșat in cele doua mașini”, a declarat unul dintre șoferii implicați in…

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata 26 iunie, in jurul orei 13.3o, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, motociclistul a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Motociclistul era inconștient la ora transmiterii informațiilor de catre reprezentații…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, in zona podului de la Teleac, comuna Ciugud. Potrivit ISU Alba, in urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime, din care un minor de 12 ani care la ajungerea echipajelor de salvare era in stare de inconștiența. La…

- Accident rutier grav in Tariverde, judetul Constanta.Un accident rutier grav s a produs miercuri in localitatea Tariverde, judetul Constanta.Potrivit informatiilor, un pieton a fost ranit. Acesta este inconstient.La fata locului se afla un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD C. ...

- ACCIDENT RUTIER la Șona: Biciclist baut, acroșat de catre un autoturism, in timp ce traversa strada, fara sa se asigure Un accident rutier a avut loc luni, 10 mai, in jurul orei 17:20, in Șona, unde un barbat, in timp ce se deplasa cu bicicleta, s-a angajat in traversarea strazii fara sa se asigure,…

- Accident rutier in Mangalia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, 25 aprilie, in municipiul Mangalia, judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier la intersectia strazilor Matei Basarab si Crinului. In urma evenimentului…

- FOTO| Accident rutier in Alba Iulia: Coliziune ușoara intre doua autoturisme, in cartierul Partoș O tamponare ușoara a avut loc vineri, 23 aprilie, in jurul orei 15:00, in cartierul Partoș al Municipiului Alba Iulia. Din primele informații este vorba despre o coliziune minora intre un autoturism marca…