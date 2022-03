Accident rutier grav, doi copii răniți, unul în stare critică. Șoferul, bătut de un martor Un vehicul de mare tonaj a rupt un stalp de pe marginea șoselei iar acesta a cazut peste doi copii care se aflau in zona, ranindu-i. Incidentul a avut loc in localitatea vasluiana Șișcani, comuna Hoceni. „Este vorba despre un camion a lovit un stalp, iar acesta a cazut peste doi copii. Atat șoferul, cat și copii sunt raniți, dar conștienți. Au fost trimise doua ambulanțe B2 SAJ și o ambulanța B2 SMURD din substația Huși”, au informat reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Vaslui. Conform publicației locale Vremea Noua, ar fi vorba despre doi baieți gemeni, victime ale acccidentului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

