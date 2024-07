Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Maramureș a intervenit astazi pe DN18, in localitatea Borșa, la intersecția cu strada Victoriei, in apropierea stației Peco OMV, unde a avut loc un accident rutier implicand doua autoturisme. Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile si bugetele in toate colturile lumii La fața locului, echipajele ISU Maramureș au asigurat masurile P.S.I. Cele doua victime implicate in accident nu au fost incarcerate și au primit ingrijiri medicale…