Accident rutier grav! Cinci oameni răniți, printre care și un copil de trei ani Cum s-a intamplat totulConform informațiilor oferite de purtatorul de cuvant al IPJ Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, accidentul s-a produs in momentul in care o femeie de 31 de ani din Roman, aflata la volanul unui autoturism, nu a respectat semnificația indicatorului "Oprire" la intersecția cu DN 15D. In consecința, mașina condusa de aceasta a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un tanar de 28 de ani, de asemenea din Roman.Impactul a cauzat avarierea ambelor vehicule și ranirea tanarului șofer de 28 de ani, precum și a patru pasageri din mașina acestuia, cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

