- Ziarul Unirea VIDEO| Accident MORTAL, in Cluj-Napoca: Un tanar de 22 de ani, DECEDAT dupa impactul dintre doua autoturisme. Șoferul vinovat, REȚINUT de polițiști Scene infioratoare s-au produs aseara pe o artera principala de circulație din Cluj-Napoca. Viteza și alcoolul au condus la pierderea unei…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea 23 August, dinspre Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In urma impactului, au rezultat trei victime. In accident sunt…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens, lovind doua autoturisme. In masina respectiva si asupra pasagerului din dreapta, politistii au gasit 19…

- Patru autoturisme s au tamponat, pe DN 7, judetul Valcea. Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 181 400 de metri, in zona localitatii…

- Vineri, 27 decembrie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii din Zlatna au fost sesizați despre faptul ca pe DN 74, raza localitații Izvorul Ampoiului, ar fi avut loc un eveniment rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 50 de ani, din București, in timp ce conducea…

- 5 autoturisme s-au ciocnit pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești. Totul s-a produs din cauza carosabillui umed. Doua persoane au ajuns la spital. Cinci autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs pe E70, intre Alexandria și Vitanești. In urma acestui eveniment au rezultat…

- Pe DN1, la km 143+150m, a avut loc o coliziune fața-spate intre doua autoturisme. In urma impactului unul din cele doua autoturisme a fost proiectat in afara parții carosabile. „O persoana a fost ranita, aceasta fiind transportata la spital pentru acordare de ingrijiri medicale. Conducatorii auto au…

- Polițiștii readuc in atenția conducatorilor auto cateva aspecte legate de pericolul pe care-l reprezinta alcoolul la volan. Conducerea autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice constituie un factor de mare risc asupra sigurantei traficului rutier, influențand, in mare masura, producerea accidentelor…