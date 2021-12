Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a murit, iar o alta persoana a fost grav ranita intr-un accident rutier produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari. Potrivit reprezentantilor ISU Iasi, autoturismul in care se aflau cei doi a parasit partea carosabila si a cazut in sant, pe o parte. ‘Au rezultat…

- Un tanar in varsta de 30 de ani a decedat in urma unui accident grav intre localitațile Hirtop și Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:55.

- Cel puțin 53 de oameni au murit și alte zeci au fost raniți intr-un accident rutier in Mexic. Victimele sunt imigranți care voiau sa ajunga la granița cu Statele Unite.Camionul cu care calatoreau s-a rasturnat și a lovit un pod. In vehicul erau inghesuiți peste 100 de oameni.

- Doliu imens in Prahova, dupa ce un cunoscut om de afaceri din Campina a murit intr-un accident petrecut miercuri, pe DJ 144, in comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea. Porivit ultimelor informații, autoritațile competente privesc cu suspiciune modul in care barbatul și-a pierdut viața, avand in vedere…

- Accident rutier mortal la Radauti, judetul SuceavaUn accident rutier grav s a produs astazi pe soseaua de centura a municipiului Radauti, judetul Suceava.Soferul a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, rasturnandu se in rigola de la marginea soselei. Dintre cele patru persoane care se aflau…

- Accident cumplit la Botiz, in Satu Mare, acolo unde un tanar de 19 ani a fost victima unui accident provocat chiar de el. La locul tragediei au intervenit de urgența mai mulți medici, care au depus toate eforturile de a-i salva viața. Greșeala facuta de șofer Neatenția la volan se poate plati cu prețul…

- Un tragic accident a avut loc in Mamaia, zona Butoaie. Doua mașini au fost implicate, iar unul dintre vehicule a intrat intr-un stalp de inalta tensiune. In ciuda eforturilor de resuscitare, Cristi, un tanar de 32 de ani din Braila a murit.