Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza pe DN2 E85, in afara localitații Oreavu, pe sensul Buzau catre Ramnicu Sarat. Un barbat de 60 de ani, din Buzau, și-a pierdut viața.

- Astazi dimineața, 29 august, in jurul orei 06:00 pe traseul M-5, intre satele Glijeni și Chișcareni, s-a produs un grav accident. Polițiștii din Falești investigheaza cauzele producerii accientului. Ajunsa la fața locului poliția a stabilit ca un tanar de 22 ani, in timp ce conducea un Volkswagen, in…

- Potrivit IPJ Buzau, aproape de miezul noptii – ieri 17 august 2022, s-a produs un accident de circulatie grav la ieșire din municipiul Buzau, intre Pasarela Nehoiu și intersecția DN1B cu DN2E85. 3 autovehicule implicate, 3 morti si 3 raniti. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul…

- ACCIDENT rutier pe DJ 750 C, la Stremț. Tanar ranit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe raza localitații Stremț. Un tanar a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier a avut loc pe drumul județean…

- Un accident rutier in care sunt implicate mai multe vehicule a avut loc in aceasta dimineata pe A1, km 17, sensul spre Bucuresti.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov la fata locului actioneaza 5 ambulante SMURD si elicopterul SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, descarcerare si autospeciala…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. VIDEO AICI (link)! ”Trafic dirijat pe DN2E85, in afara localitații Podgoria.…

- Vineri 22 iulie 2022, in jurul orei 04:00, pe DN2E85, in afara localitații Podgoria s-a produs un accident rutier mortal. Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Focșani catre Ramnicu Sarat, un tanar in varsta de 15 ani, din Vrancea, ar…

- Accident rutier intre Aiud și Gambaș: Un șofer beat a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile Accident rutier intre Aiud și Gambaș: Un șofer beat a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile Un accident rutier a avut loc duminica,…