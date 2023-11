Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc pe autostrada A1, la ieșirea spre orașul Cisnadie, implicand șase autovehicule. Planul roșu de intervenție a fost activat, iar opt adulți și un bebeluș in varsta de 6 luni primesc ingrijiri medicale. “ISU Sibiu intervine de urgenta la un accident rutier pe A1, la iesirea…

- Un accident in care au fost implicate doua autocare si un TIR a avut loc vineri dimineata pe E70, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, fiind activat Planul rosu de interventie, anunta ISU Teleorman. Patru persoane au fost ranite. Traficul a fost blocat.