Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in localitatea Vicovu de Sus11.10.2023, ora anuntarii la 112 0:11 Pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus au intervenit cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, in urma unui accident rutier, produs pe raza localitatii Vicovu de Sus.La…

- Pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus au intervenit cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, in urma unui accident rutier, produs pe raza localitatii Vicovu de Sus.Potrivit ISU Suceava evenimentul rutier a avut loc putin dupa miezul noptii. "La sosirea…

- Doi motociclisti, de 17 si 18 ani, au fost raniti, intr-un accident rutier care a avut loc in judetul Ilfov. Șoferul unei mașini a virat la stanga in loc nepermis si le-a iesit in fata celor doi tineri. ”In imaginile video este surprins un accident petrecut la intersectia dintre Sos. Fundeni si strada…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 12 August 2023, pe DN13, in zona localitatii Vanatori din judetul Mures.Pompierii de la Detasamentul Sighisoara au fost alertati si intervin intr un mod rapid si coordonat la un accident rutier care a avut loc pe DN13, in zona localitatii Vanatori.Potrivit…

- Patru tineri au fost victimele unui accident rutier, noaptea trecuta, pe DJ 206 B, in localitatea Cotești. Potrivit IPJ Vrancea, cei patru se aflau intr-o mașina, iar șoferul era baut. „In cursul nopții trecute, in jurul orei 02:20, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, marți dimineața, intr-un accident cumplit pe autostrada A1. Șoferul conducea un autoturism care s-a ciocnit violent de un TIR. Impactul i-a fost fatal tanarului din Ialomița, care a murit pe loc.