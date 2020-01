Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, ainformeaza Agerpres, citand France Presse. Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15 GMT) in Alto Adige…

- O femeie a murit, iar copiii sai, cu varste intre 7 si 14 ani, si un barbat au fost raniti, vineri seara, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de un copac, in judetul Giurgiu. Politistii au stabilit ca barbatul aflat la volan era baut, potrivit Romania TV. La fata locului…

- Alex Liviu Peia a pierdut controlul autoturismului, s-a rasturnat de mai multe ori, apoi a lovit un alt automobil, care venea din sens opus, scrie fanatik.ro. Citeste ti Poveste emotionanta! Un bebelus din Italia care s-a nascut cu leucemie a primit sansa la viata datorita unui roman Impactul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in Caravate, oras din provincia Varese, Italia. In urma tragediei, un roman de numai 19 ani pe nume Alexandru s-a stins din viața. Tanarul era portarul unei echipe locale de fotbal.

- Roberta Catalina, o tanara de numai 25 de ani din Craiova care plecase in Italia pentru un trai mai bun și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident rutier. Aceasta a pierit pe loc dupa ce a pierdut controlul volanului autoturismului pe care il conducea. Tragedia s-a petrecut in Borgo Panigale din…

- Un microbuz cu turisti ucraineni a fost implicat intr-un grav accident rutier in Turcia. 13 oameni au fost raniti dupa ce vehiculul a intrat frontal intr-un tractor. Victimele sunt zece turisti, soferii celor doua unitati de transport si ghidul.