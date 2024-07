Stiri pe aceeasi tema

- In accident au fost implicate 2 autoturisme si 7 pasageri. Toate cele 7 persoane (4 adulti si 3 minori) au fost transportate la UPU Valcea de catre echipajele medicale prezente la fata locului.„Pompierii militari valceni au fost solicitati, cu putin timp in urma, pentru asigurarea masurilor de prevenire…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Un accident rutier grav, in care au fost implicate trei mașini, s-a produs in dimineața zilei de luni in localitatea clujeana Vanatori. Una dintre victime a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD.

- ACCIDENT rutier la Saliște: Un albaiulian a intrat in coliziune cu o mașina care incerca sa il depașeasca. Pasagera șoferului din Alba a fost transportata la spital ACCIDENT rutier la Saliște: Un albaiulian a intrat in coliziune cu o mașina care incerca sa il depașeasca. Pasagera șoferului din Alba…

- Aproximativ o ora, circulația s-a desfașurat doar pe banda de urgența, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, ce leaga Simeria de Deva, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate doua autodube. In urma impactului, una dintre mașini, ce transporta produse din carne s-a rasturnat, iar…

- Astazi , pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea accident rutier,in localitatea Cumpana, judetul Constanta. Potrivit ISU, este vorba despre un pieton lovit de un autoturism, pe strada Dealul Spirii,…

- Doua persoane au ajuns la spital, duminica seara, in urma unui accident rutier produs pe DN7, la intrare in orașul Nadlac, in care au fost... The post Nadlac: Doua victime transportate la spital in urma unui accident rutier appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .