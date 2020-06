Accident rutier cu victima pe Autostrada A2, directia spre Constanta. Doua autoturisme implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a intrat antr un stalp in localitatea Izvoru Mare, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Izvorul Mare, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier un…

- Accident rutier in Mangalia. In urma impactului, au rezultat doua victime, neincarcerate.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN 39, in Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Ovidiu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme produs la intersectia strazilor Poiana cu Frunzelor. In urma impactului, a rezultat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la sensul giratoriu din Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un scuter si un autoturism. In urma impactului, a rezultat o victima constienta,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesirea din Harsova spre Tulcea DN2A cu DN22A .Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a rezultat o victima constienta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Albinelor.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata, constienta si cooperanta.Accidentul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord, la calea ferata spre Techirghiol, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a rezultat o victima…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe podul de la Doraly.In urma impactului,a rezultat o victima constienta. In accident sunt implicate…