- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca a avut loc o coliziune intre doua autoturisme in zona CUG, pe trecerea de pietoni. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incidentului și nici daca au fost…

- Ierii, 13 august 2022, un accident rutier s-a produs la pasajul Octav Bancila. UPDATE: In accident au fost implicate trei autoturisme. Din primele informații, un șofer de 42 de ani, a trecut pe culoarea roșie a semaforului. In urma testarii cu aparatul alcooltest, doi șoferi au fost identificați cu…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca incidentul a avut loc pe Splai Bahlui, pe direcția de mers spre zona Metalurgie. Se pare ca la volanul autoturismului se afla o femeie. Aceasta a incercat sa evite un…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in zona sediului Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, pe strada Petre Andrei. UPDATE: Cauza producerii carambolului ar fi pierderea controlului asupra direcției…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna ieșeana Vanatori. Doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Momentan nu se cunoaște cauza producerii accidentului și nici numarul victimelor. UPDATE:…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul Nicolina, in zona Belvedere. Un pieton a fost acrosat de un autoturism marca Dacia Logan echipat taxi. Barbatul a traversat printr-un loc nepermis si…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul Tudor Vladimirescu din municipiu. Un autoturism a intrat in coliziune cu un tramvai detinut de Compania de Transport Public Iasi. Soferul autoturismului…

- Astazi, 12 iunie 2022, un accident rutier s-a produs pe bulevardul Tudor Vladimirescu, in municipiul Iași. UPDATE: Toți cei implicați in accident se indreapta spre Poliția Rutiera. UPDATE: La locul intervenției s-a constat ca un autoturism a avariat cinci autoturisme parcate. Victima, Iuliana A., a…