Accident rutier cu victima la iesire din Valea Dacilor, catre Medgidia. Doua autoturisme implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe sensul Pitesti catre Ramnicu Valcea al DN 7, la kilometrul 162 800 metri, in zona localitatii Milcoiu, judetul Valcea, din cauza unui accident.O persoana a fost ranita in urma coliziunii frontale…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Agigea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, au rezultate trei victime constiente.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Sud, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la iesire din Eforie Sud.Impactul a avut loc intre doua autoturisme si s a soldat cu o victima…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme, pe Soseaua Mangaliei.Impactul s a soldat cu ranirea unei persoane. Victima este…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Baba Novac .Impactul s a produs intre doua autoturisme si s a soldat cu doua victime constiente.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7C Pitesti ndash; Curtea de Arges, pe raza localitatii Merisani km. 6 , judetul Arges, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite investigate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN16 Cluj ndash; Reghin, in zona localitatii Camaras, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav.Circulatia este oprita pe ambele sensuri. Se estimeaza…

- In urma cu scurt timp, prin apel la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru gestionarea unei situatii de urgenta aparute in urma unui accident rutier.Potrivit informatiilor, evenimentul rutier s a produs la intersectia de la…