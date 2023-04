Accident rutier cu trei victime la Zimnicea Eveniment Accident rutier cu trei victime la Zimnicea aprilie 19, 2023 19:02 Trei persoane au ajuns la spital, cu diferite traumatisme, in urma unui accident rutier produs miercuri in orașul Zimnicea. Au fost implicate doua autoturisme, pompierii intervenind cu o autospeciala de stingere, un SMURD, precum și doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean. In urma acestui eveniment au rezultat trei victime, doua femei, de aproximativ 30, respectiv 60 de ani, și un barbat de circa 30 de ani. Cele trei persoane, conștiente și cooperante, cu diferite traumatisme au fost preluate de… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

