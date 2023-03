Stiri pe aceeasi tema

- Patrula S.J. Salvamont - Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona statiunii Stana de Vale - masiv Bihor - Vladeasa, la solicitarea IJSU "Crisana" Bihor, a intervenit duminica la un accident rutier, cu trei victime, produs la circa 5 km de statiune, alaturi de echipajele ISU si SMURD.Potrivit…

- Patrula S.J. Salvamont - Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona statiunii Stana de Vale - masiv Bihor - Vladeasa, la solicitarea IJSU „Crisana” Bihor, a intervenit duminica la un accident rutier, cu trei victime, produs la circa 5 km de statiune, alaturi de echipajele ISU si SMURD.

- Zeci de persoane au fost ranite, sambata, dupa ce zeci de masini s-au ciocnit, iar unele au luat foc pe autostrada M1 din Ungaria, din cauza unei furtuni de praf care a redus brusc vizibilitatea, relateaza portalul de stiri al radioteleviziunii ungare hirado.hu. Printre victime se numara și 3 romani,…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, au fost raniti, miercuri dimineața, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava. Autoturismul in care se aflau cei cinci tineri a intrat intr-un cap de pod, intre Dumbraveni și Verești. O persoana a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele…

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost transportata cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente Oradea, dupa ce a suferit un accident cu ATV-ul in zona partiei de schi Vartop-Arieseni. „Salvamont Alba a intervenit, duminica, la un accident de ATV in zona partiei de schi Vartop-Arieseni, unde…

- Trei tineri au murit intr-un grav accident rutier produs, in noaptea de sambata spre dumunica, in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant la iesirea din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. In autoturism au fost gasite trei persoane decedate. Cele trei…

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua dintre acestea fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia…

- Pompierii militari au intervenit, luni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe strada Zimbrului din municipiul Radauti, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres. La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul…