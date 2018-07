Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu, dupa ce un tir s-a rasturnat pe carosabil. „Accidentul s-a produs pe DN 7, zona Lazaret. Traficul este blocat total. Soferul unui ansamblu tir a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat, semiremorca blocand ambele…

- Traficul rutier este oprit pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia catre Clij-Napoca, in zona localitații Dumbrava, județul Alba, din cauza unui accident produs sambata dimineața, in jurul orei 8.15. Potrivit IPJ Alba, in urma unei coliziuni frontale intre doua autovehicule, doua persoane au fost ranite…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta ocolitoare recomandata este…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a decedat in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite. […]

- Patru persoane au fost ranite duminica dupa-amiaza dupa ce doua masini s-au ciocnit in judetul Sibiu, din cauza neatentiei unuia dintre soferi. Traficul pe DN14, la iesirea din orasul Copsa Mica spre Medias, este blocat.

- Doua femei si un barbat au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Patru persoane au fost ranite, azi, in urma unui accident rutier produs pe A1 Sibiu - Deva si provocat de un barbat care nu are permis de conducere si care era baut... The post Accident rutier pe A1 provocat de un sofer baut si fara permis de conducere appeared first on Renasterea banateana .