Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc astazi la pranz la intrare in localitatea Boroaia, dinspre Praxia unde un autoturism s-a ciocnit cu un autotren. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost ranite trei persoane, o femeie si doi barbați, care au fost transportate…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier in care un autoturism a intrat in parapet, la ieșirea de pe A1 spre Bascov. Au intervenit pompierii cu o autospeciala de intervenție și doua echipaje SMURD, plus un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. In autoturism se aflau șase persoane,…

- Un autoturism ieșit in afara partii carosabile pe raza localitații Cumparatura dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca in accident au fost implicate trei persoane dintre care una a fost incarcerata. ”Victima incarcerata,…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimi9neața in jurul orei 2.40 pe raza localitații Ipotești, fiind anunțat la 112. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile și s-a izbit in gardul unei locuințe. Conducatorul auto a ramas…

- UPDATE – Conducatorul autoturismului , conștient fost preluat de catre echipajul SMURD și transportat la spital. Din pacate, pasagera nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cealalta pasagera a fost transportata de o ambulanța SAJ la spital, in stare grava. Pompierii au asigurat și masurile de prevenire…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, echipele de salvare au intervenit la un accident rutier in care au fost…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc intre Patrauți și Darmanești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, trei persoane au primit ingrijiri medicale intre care doar una a ajuns la Spitalul Județean Suceava-UPU celelalte refuzand transportul. Au…

- Doi ofițeri suceveni aflați in trafic au oprit pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident rutier produs astazi la Bunești, intervenția lor fiind salvatoare. Este vorba de Maiorul Marian Ruscan și locotenentul Ionuț Cobziuc. Cei doi au fost ”dați in fapt” de purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…