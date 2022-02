Accident rutier cu 7 victime în municipiul Piteşti. Patru dintre răniţi sunt cetăţeni străini Sapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 65B, la intrarea in municipiul Pitesti dinspre autostrada A 1, iar una dintre masini s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Accident… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu trei raniti, intre care un minor, a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1D, in comuna prahoveana Albesti Paleologu, una dintre victime fiind preluata de elicopterul SMURD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vineri seara, in jurul orei 21:20 a avut loc un accident rutier grav pe DJ.709 in afara localitații Horia, anunța IPJ Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Deputatul liberal de Timis Ben-Oni Ardelean a declarat, vineri, ca lipsa fortei de munca din Romania reprezinta o preocupare majora si se are in vedere un proiect legislativ in acest sens, prin care sa se acrediteze firmele care aduc muncitori straini si sa fie responsabile pentru acestia. Fii…

- O fetita de 15 ani, care a murit in urma unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, iar altele sunt in stare de soc in urma unui atac asupra unei gradinite din regiunea ucraineana Lugansk, anunta autoritatile de la Kiev, atribuind atacul insurgentilor separatisti prorusi, in timp ce rebelii acuza Ucraina de incalcarea armistitiului. Fii…

- Sapte persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in judetul Arges, pe DN 73. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Trei copii au fost raniti si au ajuns la spital, miercuri dupa-amiaza, dupa ce mama lor a pierdut controlul autoturismului in care se aflau, iar masina s-a izbit de un cap de pod, pe un drum judetean din Arges, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un copil in varsta de cinci ani si mama lui au fost raniti, marti seara, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, iar echipajul SMURD trimis sa le acorde ingrijiri medicale a fost lovit de o masina, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…