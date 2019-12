Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in zona limitrofa a Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit in centrul localitații Dudeștii Noi, iar o persoana a fost transportata la spital, pentru a fi supusa investigațiilor medicale. Incidentul a fost produs din pricina unui șofer neatent. Barbatul circula pe Calea Timișoarei,…

- Accident rutier soldat cu doua victime, la Timișoara, azi dupa-amiaza. Doua autoturisme s-au ciocnit in zona Circumvalațiunii, iar in urma impactului doua persoane au fost transportate la spital. Incidentul, spun polițiștii, s-a produs din pricina unui barbat de 29 de ani care circula dinspre strada…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Ieri seara a avut loc un accident rutier, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața, iar o tanara de 25 de ani a fost grav ranita. Accidentul a avut... The post Un motociclist a murit, iar o femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Putin inainte de miezul noptii, la ISU Timis a sunat alarma: a vut loc un accident rutier in care este implicat un autoturism cu o ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, in centrul orasului Recas.Elena Megherea, portatorul de cuvant al ISU Banat Timis spune ca "operativ, la locul interventiei au…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un carambol, in apropiere de Timișoara, la Dumbravița. Accidentul rutier s-a produs din pricina unui șofer ce nu a respectat distanța regulamentara fața de mașina aflata in fața sa. In incidentul de la Dumbravița a mai fost implicat un al treilea autoturism. Vina,…

- O femeie a fost transportata la spital, in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului in trafic o poarta chiar victima, neatenta la marcajul de pe șosea. Accidentul s-a produs in localitatea Sanandrei. Femeia in varsta de…

- Neatenția la volan a dus la producerea unui accident de circulație in aceasta seara pe DN59, șoseaua care leaga Timișoara de comuna Șag. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme, o șoferița a fost ranita „O femeie in varsta de 34 de ani a condus un autoturism dinspre Timișoara spre Șag și nu a pastrat…