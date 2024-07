Accident rar la Brașov, între doi motocicliști! Un băiat de 18 ani a decedat! Accident rutier intre 2 motociclete, intre localitatile Holbav și Paltin. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si doua ambulante. Din pacate in urma accidentului, una dintre victime, o persoana de sex masculin in varsta de 18 ani a suferit leziuni incompatbile cu viata si a fost declarata decedata de catre personalul medical. Cea de a doua victima este inconstienta si i se acorda asistenta medicala necesara la fața locului. Revenim cu amanunte! Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

