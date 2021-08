Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…

- Miercuri, 21 iulie, in jurul orei 12:00, in timp ce conducea autoturismul strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, un localnic de 42 de ani a efectuat o manevra de schimbare a direcției de mers spre stanga intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de…

- Dosare penale pe numele a doi barbați, prinși de polițiștii rutieri in trafic, la Timișoara. Unul dintre ei conducea sub influența bauturilor alcoolice, iar altul consumase substanțe psihoactive inainte de a se urca la volan.