- Vineri, 18 decembrie 2020, s-a produs un accident mortal la Botosani. Conducatorul auto, un tanar de 21 ani, a pierdut controlul asupra volanului intr-o curba si s-a rasturnat. Acesta a aterizat pe cupola in curtea unei case. In interiorul autoturismului se mai afla un pasager de 22 ani. Din nefericire,…

- Inginerul Vasile Barbieru, managerul fostei fabrici Ulvas, a incetat din viața pe un pat de spital din Iași. Acesta fusese doagnosticat recent cu COVID-19. Anunțul a fost facut de cunoscuții acestuia pe rețele de socializare: „Cu regret va comunic, foști colegi, ca inginerul Barbieru Vasile a plecat…

- In urma cu putin timp un accident rutier grav s-a produs intr-o municipiul Iași. Conform informatiilor obtinute de reporterii BZI.RO, accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina s-a rasturnat. Momentan nu se cunosc circumstantele producerii accidentului dar o victima este inconstienta La fata locului…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata seara pe DN 68, șoseaua care leaga Caransebeșul de Hațeg. Conform ISU Caraș-Severin, un apel la 112 efectuat puțin dupa ora 21.30 a anunțat incidentul care s-a produs la intrarea in localitatea carașeana Glimboca, dinspre Oțelu Roșu: o mașina in care…

- Infectat cu COVID-19 si internat intr-un spital din Iași, actorul moldovean Vlad Ciobanu a murit. Anuntul a fost facut de colegii acestuia. Actorul avea 53 de ani. Vlad Ciobanu se afla internat la Iași si lupta cu COVID-19 a incetat duminica, 22 noiembrie cand acesta a plecat dintre cei vii. Vlad Ciobanu,…

- Actorul Vladimir Gaitan a murit. Acesta avea 73 de ani și se lupta de aproape trei decenii cu o boala necruțatoare. Fusese diagnosticat cu cancer limfatic. Conform declarației lui Victor Ciutacu, confirmata ulterior de Victor Ponta, se pare ca actorul ar fi refuzat sa mearga la o unitate medicala pentru…

- IMPRUDENTA… Accidentul s-a petrecut la iesirea din Vaslui spre Rediu. In accident au fost implicate un autoturismsi o caruta. In caruta se aflau doua persoane, iar in masina, o singura persoana. In urma coliziunii, doar carutasul a fost ranit si a fost transportat la spital. Acesta a suferit contuzii…

- Accident rutier in aceasta seara pe DN 24, in zona Secuia – Crasna, langa Marul de Aur. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, insa, din fericire, victimele nu au fost ranite grav. La fata locului s-au deplasat o ambulanta SMURD tip B2, o ambulanta tip C, care apartine SAJ, si…