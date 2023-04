Accident produs la intrarea în Slatina de un șofer băut: două persoane au fost rănite Doua persoane au fost ranite, marți, dupa ce un șofer baut, in varsta de 42 de ani, din Ocna Sibiului, județul Sibiu, a lovit un alt autoturism, condus de un barbat de 37 de ani, din Slatina, județul Olt. Accidentul s-a produs la intrarea in municipiul Slatina. Potrivit IPJ Olt, accidentul a avut loc pe strada Pitești, la intrarea in municipiul Slatina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

