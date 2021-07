Accident produs între un autotren şi un autoturism pe DN 15 C; o persoană rănită - Un accident s-a produs marti dupa-amiaza pe DN 15 C, pe raza comunei Bodesti, fiind implicate un autotren si un autoturism. In urma impactului, pasagerul aflat in autoturism - un barbat de 81 de ani - a ramas incarcerat. Cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare pompierii au intervenit pentru evacuarea persoanei din autoturism, informeaza Agerpres. Ulterior, barbatul a fost preluat de echipajul de la Ambulanta si transportat la spital. ''Prin apel la 112, in jurul orei 18,05, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN 15 C, pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

