Accident produs de o femeie fără permis de conducere lângă Băile Herculane. Un copil de 4 ani a murit Un copil de 4 ani a decedat, sambata, in apropiere de Baile Herculane, dupa ce mașina in care se afla impreuna cu frații sai, s-a rasturnat intr-un parau. La volanul mașinii se afla mama lor, care nu avea permis de conducere. “Politia Statiunii Baile Herculane a fost sesizata cu privire la un accident rutier produs pe DJ 608. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au identificat un autoturism rasturnat intr-o parau de pe marginea DJ 608, in localitatea Cornereva. Ulterior a fost identificata persoana care ar fi condus autoturismul, o femeie de 27 de ani din localitate, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

