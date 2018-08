Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineața, intr-un accident produs pe DN7, Valea Oltului, dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens, a lovit o mașina și a proiectat-o in doua tiruri, potrivit Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, traficul pe Valea…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni, in jurul amiezii pe DN 75 pe raza comunei Albac, județul Alba. Șoferul autovehiculului in care se aflau cele doua persoane a pierdut controlul și a intrat in coliziune cu un stalp. Doua persoane au fost ranite in urma unui accident…

- Un accident rutier soldat cu sapte raniti, printre care si un copil in varsta de un an, s-a produs duminica seara la Caineni in judetul Valcea, pe DN 7 Valea Oltului. Potrivit IPJ Valcea, cele sapte...

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Zece persoane au fost ranite, in timpul nopții de miercuri spre joi, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, județul Satu Mare, dupa impactul dintre doua autoturisme și un microbuz. Potrivit IGSU, in accidentul de la Ciuperceni au fost zece persoane ranite, una fiind incarcerata. Dintre victime, șapte…

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.