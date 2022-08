Accident pe un traseu de mountain-bike din Sinaia Astazi a avut loc un accident pe un traseu de mountain-bike din Sinaia. Un tanar in varsta de 17 ani a cazute de pe bicicleta, suferind o fractura a membrului superior. O ambulanța de teren a ajuns pana la locul incidentului. Dupa acordarea primului ajutor medical, tanarul ranit a fost predat ambulanței și transportat la […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au intervenit, in dimineața zilei de luni, 13 iunie, pe DN6, la locul unde s-a produs un accident rutier ce s-a soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele informații venite de la Centrul Infotrafic al Poliției Romane, a fost vorba despre un accident in…

- Doi minori și un adult au fost raniți sambata in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din Mariței spre Calinești. Un autovehicul marca VW Polo s-a ciocnit cu un alt autoturism marca VW intr-o zona unde circulația rutiera este redusa. Polițiștii urmeaza sa stabileasca in ce condiții s-a ...

- O aeronava militara s-a prabusit in comitatul Imperial din California, joi dupa-amiaza, fiind al doilea accident de acest gen in doar 48 de ore, au declarat oficiali americani, relateaza Agerpres, care citeaza dpa. Un reprezentant al Departamentului de Pompieri din comitatul Imperial a declarat pentru…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, miercuri, 8 iunie, in urma unui accident produs pe DN 1A, in dreptul comunei dambovitene Butimanu. Un TIR a intrat intr-un microbuz transport persoane, acesta din urma ricosand intr-o caruta.

- Tragedia a avut loc in localitatea Lupeni The post Motociclist de 44 de ani din Mureș, DECEDAT intr-un accident produs in Harghita appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Motociclist de 44 de ani din Mureș, DECEDAT intr-un accident produs in Harghita Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Opt persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident care a avut loc pe DN 12 C, in județul Neamț, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat a decedat, iar alti doi au fost raniti intr-un accident rutier produs, sambata, in localitatea Birjoveni din Neamt, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…