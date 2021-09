Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a produs, vineri dimineața, in jurul orei 08:00, pe DN1 E60, in zona localitații clujene Morlaca. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza in curba, carosabilul fiind umed. Astfel, a intrat in coliziune cu o platforma care circula regulamentar din sens opus. Conducatorul…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați marți, 7 septembrie, in jurul orei 21.45, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN13 E60, pe strada Consiliul Europei din municipiul Sighișoara. "Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune…

- Cinci cetateni ai Republicii Moldova au fost raniti intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, Romania, in dimineata zilei de 1 septembrie, anunta Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene. Persoanele se aflau intr-un microbuz care se deplasa spre Republica Moldova, transmite IPN.

- Acidentul rutier a avut loc in afara localitatii Orbeni, din judetul Bacau. In zona a fost trimis si un elicopter SMURD. UPDATE: La ora 10:22 a fost dezactivat PLANUL ROSU. UPDATE, ora 9.45: Urmare a accidentului rutier de la Racaciuni, judetul Bacau, dintre un microbuz si un autoturism au rezultat…

- Echipe mixte ale Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor Brașov, Alba și Sibiu, au desfașurat marți acțiuni de control in zona Transfagarașan - Balea Lac, la unitațile de cazare din zona și la tarabele care vand produse alimentare.Jumatate de tona de produse alimentare a fost retrasa…

- Patru persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 14. Trei mașini s-au ciocnit și una s-a rasturnat, anunța echipele de intervenție, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…

