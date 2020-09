Accident pe strada Tulcei din Constanta. Șoferul vinovat, baut si fara permis In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,13 mg l alcool pur in aerul expirat.Politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tulcei din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,13 mg l alcool pur in aerul expirat, acesta fii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

