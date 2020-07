Accident pe strada pietolană: Un adolescent a fost lovit de o mașină CHIȘINAU, 4 iul - Sputnik. Un adolescent a fost lovit pe strada pietonala de o mașina. © Photo : Inspectoratul de Poliție BriceniAccident fatal la Edineț: O mașina a fost facuta zob - Foto Potrivit martorilor, copilul era la ghidonul unei biciclete. Totul s-a intamplat in jurul orei 21:00. Copilul este conștient și trecatorii au incercat sa-i acorde primul ajutor medical pana la venirea ambulanței. Oameii legii au stabilit ca un automobil de marca Mazda Cobdus, la volanul carei se afla un șofer de 62 de ani a tamponat un biciclist, minor. Minorul a fost preluat de un echipaj… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

