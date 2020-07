ACCIDENT pe strada Horea din Dej. Impact între două mașini – FOTO Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:50, pe strada Horea din municipiului Dej. Din primele informații, un conducator auto de 43 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa pe strada Horea, ajungand la intersecția cu strada Ștefan Cicio Pop, nu ar fi acordat prioritate unui autovehicul condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Mica, și a intrat in coliziune cu acesta. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. In urma impactului, a rezultat ranirea unui femei de 52 de ani, din comuna… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto de 43 de ani, din municipiul Dej, în timp ce se deplasa pe strada Horea din același municipiu, ajungând la intersecția cu strada Ștefan Cicio Pop, nu ar fi acordat prioritate unui autovehicul condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Mica, intrând în…

- Un accident de circulație soldat cu o victima s-a produs sambata dimineața in municipiul Dej. Un conducator auto de 43 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa pe strada Horea din același municipiu, ajungand la intersecția cu strada Ștefan Cicio Pop, nu ar fi acordat prioritate unui autovehicul…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:45, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in județul Bistrița-Nasaud, a ieșit in afara parții carosabile. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13, in localitatea Mica. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13, in localitatea Mica. Din primele informații, doua autoturisme au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii. Din primele informații, un conducator…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:35, in municipiul Dej. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Ion Luca Caragiale. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje de prim-ajutor, dar…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:35, in municipiul Dej. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Ion Luca Caragiale. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje de prim-ajutor, dar…