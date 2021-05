Accident pe strada Hășdății, biciclist lovit de mașină Un accident rutier in urma caruia un barbat a fost ranit s-a petrecut joi in jurul orei 16 pe strada Hașdații din Gherla. Din primele informații, barbatul, aflat pe o bicicleta, a fost lovit de un autpturism care circula spre Hașdate. Un echipaj medical de ambulanța a intervenit pentru a acorda primul ajutor. știre in … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

