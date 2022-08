Accident pe strada Hărmanului, duminică noapte Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier duminica noapte. Acesta a avut loc pe str. Harmanului, din municipiul Brașov. Din primele informații, o persoana este incarcerata. Se deplaseaza la fata locului 1 descarcerare, 1 autospeciala cu apa și spuma, ambulanța SMURD C1 și B2. UPDATE In autoturism se aflau 5 persoane. O singura victima a fost transportata la spital, cu suspiciune de fractura membru inferior. Celelalte victime au refuzat transportul la spital. Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

