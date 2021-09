Accident pe Șoseaua Olteniței din Capitală, două mașini avariate grav (Foto) Seria accidentelor grave nu se oprește niciodata. Un incident a avut loc aseara pe șoseaua Olteniței, in care au fost implicate doua mașini avariate grav. Conform informațiilor inițiale, nu au fost victime cu rani serioase. Neacordarea de prioritate este una dintre cauzele cele mai des intalnite in accidentele rutiere, iar aceasta pare a fi fost și motivul accidentului petrecut aseara, dupa ora 22.00 pe șoseaua Olteniței. Se poate observa din fotografiile trimise de un cititor de la fața locului ca ambele mașini sunt avariate grav, aproape de „dauna totala”, adica nu mai merita reparat vehiculul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

