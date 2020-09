Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Incepand cu data de vineri- 7 august si pana ieri dimineata, peste 200 de pompieri s-au aflat, zilnic, la datorie pentru asigurarea protecției și a siguranței cetațenilor. In perioada menționata, angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ” Serban Cantacuzino” au asigurat medical,…

- Interventie a popmpierilor pentru salvarea unui animal catel .In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre salvarea unui animal catel din Canalul Dunare Marea Neagra,…

- Incendiu intre localitatile Vama Veche si 2 Mai, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre localitatile Vama Veche si 2 Mai, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata…

- La fata locului s au deplasat echipajele ISU Dobrogea.Un motociclist a fost ranit in urma unui accident rutier produs in urma cu scurt timp, pe Valea Portului, in Constanta. La fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Interventia este in curs de desfasurare.Sursa…

- La fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pompierii constanteni au fost solicitati in urma cu scurt timp sa intervina pentru deblocarea unei usi, dupa ce cunoscutii persoanei care locuieste la adresa au precizat ca aceasta nu poate fi contactata de…

- La fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pompierii constanteni au fost solicitati in urma cu scurt timp sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Costinesti. Conform primelor informatii,se pare ca flacarile au cuprins un magazin alimentar…

- Accident rutier cu victima in judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Albesti, la pod, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier, in care este implicat un autoturism.In…

- Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea s au deplasat la fata locului.Pompierii constanteni au fost solicitati in urma cu scurt timp pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din Constanta. Din primele date, se pare ca flacarile au cuprins un imobil situat pe strada Enachita…