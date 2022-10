Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit aproape de Timișoara, la ieșirea dintr-o parcare.Cand a vazut focul, șoferul a tras imediat pe banda de urgența și a decuplat capul tractor, astfel ca nu s-au inregistrat victime.Pompierii nu au mai putut salva nimic din incarcatura remorcii care ar fi…

- Accident de circulație in aceasta seara, in jurul orei 19:00, pe strada Calan din Timișoara, in urma caruia doua persoane au fost ranite. „La ieșirea de pe calea de acces a unui imobil, situat pe strada Calan din municipiul Timișoara, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, a intrat…

- In perioada 8-11 septembrie, la Ștrandul Termal din Tașnad s-a organizat Cupa Orașului Tașnad Open general, ediția a IX-a. Din Romania s-au inscris 39 de șahiști din Satu Mare (CS Voința, CSM Satu Mare, LPS Satu Mare), Timișoara, Baia Mare, Sighetu-Marmației, Cugir, Cluj-Napoca, Petroșani, Birlad,…

- GRAV… La Șuletea, un baiat de 17 ani a fost in dupa amiaza zilei de 22 August, victima unui accident nefericit. A suferit o plaga penetranta toracica cu o furca de la un tractor. Nu a fost atent, se uita in telefon și s-a lovit frontal de un tractor din curte ce avea trei furci […] Articolul Accident…

- Meteorologii au emis luni dimineața, 22 august, o avertizare de cod portocaliu și galben de ploi, valabila pana pe 23 august, la ora 23.00. Doar patru județe nu sunt vizate, este vorba despre Botoșani, Iași, Arad și Timișoara.Aproape toata țara este sub alerta de meteo de ploi torențiale, arata avertizare…

- Profesori romani au raportat la ANAF venituri din meditații de zeci de mii de lei, sau chiar de euro in unele situații. Campion este un dascal din Arad, care a declarat ca a obținut anul trecut aproape 300.000 de lei, adica in jur de 60 de mii de euro, iar un alt cadru didactic din Timișoara, a declarat…

- Ministrul Agriculturii, a plecat, astazi, de la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost audiat o ora de catre procurori. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca el a fost audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul ministru Adrian Chesnoiu este acuzat de…