Accident pe podul de la Brăila chiar în ziua inaugurării. Un șofer a încetinit pentru a face poze Un accident a avut loc pe podul de la Braila imediat dupa inaugurare, dupa ce un șofer a incetinit ca sa faca poze. CNAIR le reamintește șoferilor ca oprirea si stationare pe poduri este interzisa prin lege. La scurt timp dupa ceremonia la care au participat președintele, premierul și alți politicieni, doua autoturisme s-au tamponat. […] The post Accident pe podul de la Braila chiar in ziua inaugurarii. Un șofer a incetinit pentru a face poze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Braila va fi dat in circulație pe 6 iulie, pe varianta Macin, a anunțat vineri ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, aflat in vizita pe șantier. Podul de la Braila este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera de dupa Revoluție și a costat peste 500 de milioane de euro, finanțare…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent…

- Zeci de perchezitii au loc, joi, in judetele Galati, Braila, Giurgiu si Vrancea, inclusiv in trei penitenciare, la persoane suspectate ca introduceau droguri in inchisori pentru deținuți. Drogurile de mare risc și substanțele cu efecte psihoactive ar fi fost impregnate in foi de hartie si remise persoanelor…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle au avut un accident de circulație aproape catastrofal, potrivit purtatorului de cuvant al celor doi. Mașina in care se aflau la New York a fost urmarita indeaproape de paparazzi. Lady Diana a murit in aceleași circumstanțe, in 1997. Din primele infromații, se…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- O autospeciala a IPJ Dambovita a fost implicata, miercuri dimineata, intr-un accident care a avut loc la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. Patru persoane, intre care doi politisti, au ajuns la spital. ”In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- Un accident grav a avut loc in județul Suceava. Un angajat al Armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, care a adormit la volan, dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a […] The post FOTO. O angajata MApN…