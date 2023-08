Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație duminica seara, pe DN 68A, șoseaua care preia traficul de pe autostrada A1, intre județele Timiș și Hunedoara. Traficul și așa lent pe drumul național care ține locul unei bucați de autostrada a fost ingreunat astazi in urma coliziunii dintre o mașina și un TIR. Conform polițiștilor,…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din Lugoj. Doua motociclete pe care se aflau in total patru persoane s-au ciocnit de o mașina care ieșea dintr-o parcare. „La data de 2 august, in jurul orei 17:57, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au fost solicitați sa intervina la un accident…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe autostrada A1, la ieșirea spre Lugoj pe A6. Un barbat a fost ranit dupa ce autocamionul pe care il conducea a ieșit de pe șosea. „Un barbat, in varsta de 54 ani, a condus un autotren dinspre autostrada A1 spre A6, iar la un moment dat la km […] Articolul…

- Accident in lanț la nodul rutier dintre autostrazile A6 și A1, in județul Timiș, marți dimineața. Sunt trei victime, evaluate medical la fața locului. Circulația rutiera este blocata. Centrul Infotrafic informeaza ca un accident rutier a avut loc, marți, la nodul rutier dintre autostrazile A6 și A1,…

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe autostrada A1, in zona localitații timisene Orțișoara. Soferul unei autoilitare care transporta pe platforma o alta duba, a pierdut controlul volanului, iar remorca s-a rasturnat. „Un accident produs pe autostrada A1 la Orțișoara, sensul de mers Arad –…

- La data de 7 iulie a.c., in jurul orei 13.30, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier, produs pe DN17, in localitatea Cuzdrioara. Polițiștii au constatat, din primele verificari, ca un barbat, in varsta de 84 de ani, din municipiul Dej, la patrunderea cu autoturismul dinspre…

- Circulație ingreunata in aceasta dimineața in nodul rutier de la Remetea Mare, județul Timiș, pe DN 6 spre autostrada A1. In sens, pe directia de mers spre Lugoj (via A1) carosabilul s-a umplut de nisip. „Drumarii intervin pentru eliberarea carosabilului dupa ce dintr-un camion a cazut pamant amestecat…

- CARAȘ-SEVERIN – In ciuda celor aparute in presa din vestul țarii, Romeo Dunca a infirmat astazi informațiile conform carora un elicopter pilotat chiar de el ar fi zburat foarte aproape de casele unor cetațeni din Remetea Mare și ar fi facut acrobații, fiind sesizata și poliția din Timiș in legatura…