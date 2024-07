Accident pe Ocolitoarea Brașovului, între un utilaj de la DRDP Brașov și un TIR Inca un accident in care a fost implicați angajații DRDP Brașov care, de data aceasta, interveneau pe Ocolitoarea Brașovului. Chiar in aceste clipe mai mulți drumari sunt evaluați medical pe Varianta Brașov, dupa ce autoutilitara in care se aflau a fost lovita din spate de un TIR. Cu toate ca mașina de la drumuri (care se deplasa cu viteza redusa) era semnalizata cu un panou de avertizare de mari dimensiuni cu LED-uri, aceasta a fost impinsa mai bine de 200 de metri inainte ca șoferul autotrenului sa reușeasca sa opreasca vehiculul. Avand in vedere ca incidentele in care sunt implicate utilajele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

