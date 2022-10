Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație astazi, pe strada Cloșca din Timișoara, in urma caruia un șofer care circula regulamentar a fost ranit din cauza neatenției altui participant la trafic. „Un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca din municipiul Timișoara, dinspre strada Gheorghe…

- Un barbat a ajuns la spital, in urma unui accident grav, care s-a produs, astazi, pe strada Albișoara din Capitala.Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, un șofer, in varsta de 35 de ani, a pierdut controlul asupra volanului, astfel mașina pe care o

- Accident de circulație, luni, la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu strada Pictor Ion Zaicu. Un motociclist in varsta de 57 de ani a fost ranit dupa ce un șofer neatent i-a taiat calea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un motociclist in varsta de 57 de ani a fost ranit astazi, in jurul orei 11:30, dupa o manevra neregulamentara a unui șofer pe o strada din Timișoara. „Un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar dinspre strada Gheorghe Dima catre Calea Circumvalațiunii, iar la…

- Accident de circulație in aceasta seara, in jurul orei 19:00, pe strada Calan din Timișoara, in urma caruia doua persoane au fost ranite. „La ieșirea de pe calea de acces a unui imobil, situat pe strada Calan din municipiul Timișoara, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, a intrat…

- Trei tineri, in varsta de 22, 23 și 34 de ani, sunt cercetați penal dupa ce, in 27 august, au furat o suma mare de bani dintr-o locuința de pe strada Cloșca, din Lugoj. „In fapt, la data de 27.08.2022, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi…

- La data de 8 septembrie 2022, in jurul orei 21,30, un barbat de 40 de ani, din comuna Cricau, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Doinei din Alba Iulia, la intersecția cu strada Calea Moților, nu a acordat prioritate unui autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia,…

- Un șofer de 74 de ani, din Turda, a fost implicat intr-un accident produs pe strada Gheorghe Barițiu din Turda, in urma unei coliziuni fața-spate, produsa in urma neatenției la volan, pe fondul traficului mai ingreunat, din cauza aglomerației. ”La data de 27 august a.c., in jurul orei 12.55, polițiștii…