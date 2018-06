Stiri pe aceeasi tema

- Viteza i-a fost fatala aseara unui sofer, care si-a gasit sfarsitul la volan, in timp ce se deplasa spre localitatea Otelu Rosu din judetul Caras-Severin. Conform reper24.ro, barbatul in varsta de 52 de ani a derapat intr-o curba spre dreapta si s-a rasturnat, lovindu-se ulterior de un stalp de sustinere…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…

- Un barbat de 88 de ani, care mergea pe bicicleta, a fost spulberat aseara de un microbuz la o intersecție de drumuri. Batranul nu purta vesta reflectorizanta și nici bicicleta nu avea semnale luminoase, scrie arq.ro Incidentul a avut loc in localitatea aradeana Alunis, la intersectia unui drum comunal,…

- Un nou accident mortal a avut loc astazi pe soselele din vestul tarii. Un barbat si-a pierdut viata dupa o coliziune dintre un autoturism si un camion, scrie zhd.ro. Incidentul s-a petrecut pe DN 76, in localitatea hunedoreana Tarnava de Cris, din apropierea municipiului Brad. „La fața locului, echipajele…

- Un accident care a avut loc in aceasta seara i-a fost fatal unui barbat, care era pasager in autobuzul ce a fost implicat intr-o coliziune cu o basculanta. Tragedia a avut loc pe DJ682, drumul ce leaga Arad de localitatea timișeana Sannicolau Mare, in localitatea Satu Mare. Conform specialarad.ro, șoferul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in cursul zilei de duminica pe... The post Grav accident in vestul țarii. Trei persoane au fost transportate la spital (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 4.000 de persoane, printre care Gabriela Szabo, pompieri, parinti cu copii sau persoane in scaun rulant, au participat, duminica, la Timotion, cea mai mare alergare in scop caritabil din vestul tarii, organizata pe strazile Timisoarei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav in jurul pranzului, astazi, pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a izbit o autoutilitara ce venea din sens opus. In urma impactului, pasagera din mașina, o femeie de 44 de ani a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția…