- UPDATE In urma accidentului au rezultat 5 victime 2 adulti si 3 minori , constiente, cooperante, neincarcerate. In urma evaluarii medicale, toate cele 5 persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale suplimentare.Un accident rutier in care au fost implicate un autocamion…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Șiriei din Arad. Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. „In urma accidentului au rezultat doua victime conștiente cooperante, neincarcerate. Echipajul SMURD Terapie Intensiva Mobila le-a acordat acestora primul…

- Grav accident de circulatie pe DN 66, intre Hateg si Calan, in judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat si o femeie, soferii implicati in accident, au necesitat ingrijiri medicale si au fost apoi transportati la spital. La fata locului au intervenit pompierii Punctului…

- Grav accident de circulatie in aceasta dupa amiaza pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara. Un sofer in varsta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un automobil parcat, pe care l-a proiectat intr-o alta masina de asemenea parcata. In urma impactului barbatul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, cu doua motociclete implicate, in localitatea Varfurile, din județul Arad. O persoana a ajuns la spital. „La ora 14:03, echipajul SMURD al Detașamentului de Pompieri Sebiș, Garda 2 Gurahonț a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, in cazul…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…